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Федор Бондарчук стал гинекологом и рассказал о новом опыте

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Федор Бондарчук в роли врача-гинеколога Андрея Филатова

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51-летний актер и режиссер Федор Бондарчук примерил новую роль в проекте «Филатов».

Неутомимый Федор Бондарчук, едва завершив съемки сериала «Год культуры», сразу взялся за новую роль – весьма любопытную и забавную. Актер появится на телеэкранах в образе… талантливого гинеколога, от которого ушла жена (в исполнении Олеси Судзиловской), и он открывает для себя «мир других женщин».

«Это радость — играть с такими потрясающими партнерами. Если честно, я всегда с огромным удовольствием и интересом работаю над комедийными историями, над своими героями, над сложными характерами. Филатов — запутавшийся в себе, но гениальный врач. Он 30 лет влюблен в собственную жену, но тем не менее отправляется на поиски идеала и начинает познавать мир с нуля», — рассказал Федор о своем герое и опыте съемок.

Помимо Бондарчука и Судзиловской, в новом сериале телеканала СТС появятся также Эммануил Виторган, Галина Польских, Мария Аронова, Егор Корешков и другие известнейшие актеры.

По сюжету сериала доктора Филатова — первоклассного гинеколога, любимца женщин, но при этом верного семьянина — внезапно бросает жена. Пытаясь заполнить пустоту, возникшую с ее уходом, Филатов начинает искать новую любовь. Но чем больше он узнает женщин, тем больше понимает, что его жена абсолютно идеальна и ее во что бы то ни стало надо вернуть.

Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

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