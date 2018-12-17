Федор Бондарчук стал гинекологом и рассказал о новом опыте

Неутомимый Федор Бондарчук, едва завершив съемки сериала «Год культуры», сразу взялся за новую роль – весьма любопытную и забавную. Актер появится на телеэкранах в образе… талантливого гинеколога, от которого ушла жена (в исполнении Олеси Судзиловской), и он открывает для себя «мир других женщин».

«Это радость — играть с такими потрясающими партнерами. Если честно, я всегда с огромным удовольствием и интересом работаю над комедийными историями, над своими героями, над сложными характерами. Филатов — запутавшийся в себе, но гениальный врач. Он 30 лет влюблен в собственную жену, но тем не менее отправляется на поиски идеала и начинает познавать мир с нуля», — рассказал Федор о своем герое и опыте съемок.