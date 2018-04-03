Федор Бондарчук рассказал о несбывшихся мечтах и «особенной» дочери

Светлана и Федор Бондарчук воспитывают «особенную» дочь. Варины фотографии нечасто появляются в Сети: девочка, которой недавно исполнилось 18 лет, живет за границей — только там она может получить необходимый уход. В откровенном разговоре с Владимиром Познером отец рассказал о несбывшихся мечтах, связанных с Варей.

Одно из несбывшихся желаний Федора — пробежаться по полю с дочкой Варей. Другое — встретиться с отцом: «Я хочу попросить попробовать ощутить отца, поговорить, хотя можно не говорить… Просто еще раз испытать это».

Фото: globallookpress