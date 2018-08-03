Федор Бондарчук купил квартиру в самом центре Москвы

Недавно известный российский режиссер Федор Бондарчук стал обладателем элитной квартиры в центре Москвы. Уютное гнездышко размером более ста квадратных метров в Брюсовом переулке обошлось, по сообщениям прессы, в 80-90 миллионов рублей.

«Квадратный метр в жилье подобного уровня стоит от 400 тысяч рублей до одного миллиона», — цитирует эксперта «СтарХит».

Сейчас в квартире идет ремонт. СМИ предполагают, что мужчина решил поселиться там с невестой, Паулиной Андреевой. Соседями Федора будут балерина Илзе Лиепа и художник Никас Сафронов, передает «Собеседник».