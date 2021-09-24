Федор Бондарчук и шикарная молодая мама Паулина Андреева вышли в свет, держась за руки

Среди гостей на красной дорожке появились Федор Бондарчук и его молодая жена Паулина Андреева. Актриса поразила гостей прекрасной формой — хотя она недавно стала мамой, выглядит звезда просто великолепно.

Для выхода Паулина выбрала очень стильный и лаконичный образ — на красную дорожку она вышла в светло-голубых джинсах с темным ремнем и светлом топе, поверх которого набросила объемный темный жакет. Образ завершают черные босоножки на тонких ремешках и плоской подошве. В украшениях присутствует элегантный минимализм — Паулина подобрала аккуратные мини-серьги и стильные часы.