Федор Бондарчук и шикарная молодая мама Паулина Андреева вышли в свет, держась за руки
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-службы
Среди гостей на красной дорожке появились Федор Бондарчук и его молодая жена Паулина Андреева. Актриса поразила гостей прекрасной формой — хотя она недавно стала мамой, выглядит звезда просто великолепно.
Для выхода Паулина выбрала очень стильный и лаконичный образ — на красную дорожку она вышла в светло-голубых джинсах с темным ремнем и светлом топе, поверх которого набросила объемный темный жакет. Образ завершают черные босоножки на тонких ремешках и плоской подошве. В украшениях присутствует элегантный минимализм — Паулина подобрала аккуратные мини-серьги и стильные часы.
Фото: архив пресс-службы
Федор Бондарчук одет в том же лаконичном стиле. Для выхода он выбрал темную куртку и серые джинсы, завершают образ черные лоферы Prada.
Как и многие звездные мамы, Паулина очень быстро вернулась к работе после родов. Вместе с супругом она уже неоднократно выходила в свет, производя настоящий фурор, а также приступила к работе над новым проектом — съемкам мини-сериала «The Tелки» по популярному роману Сергея Минаева.
Наследник появился на свет 2 марта, его назвали Иваном. У режиссера и актера уже есть двое детей от предыдущего брака, для Паулины это первый ребенок.
Фото: архив пресс-службы, Global Look press