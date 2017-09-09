Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет после слухов о расставании
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На днях в СМИ появилась информация, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева расстались.
Инсайдеры сообщали, что причиной разрыва стал фильм «Притяжение». Якобы возлюбленной режиссера не понравилось, что ей не досталась главная роль в его картине.
«Федя дал Паулине записать одну из лейтмотивных композиций. Спела очень прилично, вы же слышали. Но после этой истории они разъехались. Вообще не живут вместе и, по ходу, даже не встречаются», — цитирует EG.ru.
Однако вопреки всем слухам и домыслам накануне пара вместе появилась на премьере фильма Резо Гигинеишвили «Заложники». Влюбленные выглядели очень счастливыми и не отходили друг от друга весь вечер, доказав всем, что между ними все прекрасно.
Фото: starface, globallookpress, eastnews