На днях в СМИ появилась информация, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева расстались.

Инсайдеры сообщали, что причиной разрыва стал фильм «Притяжение». Якобы возлюбленной режиссера не понравилось, что ей не досталась главная роль в его картине.

«Федя дал Паулине записать одну из лейтмотивных композиций. Спела очень прилично, вы же слышали. Но после этой истории они разъехались. Вообще не живут вместе и, по ходу, даже не встречаются», — цитирует EG.ru.