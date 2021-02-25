ФАС завела дело на Моргенштерна из-за его последнего клипа

ФАС завела дело после последнего клипа Моргенштерна, записанного с «Альфа-банком». По мнению ведомства, в клипе допущен целый ряд нарушений. Так, в ролике показано употребление спиртных напитков, что запрещено законом, демонстрируется неприличный жест. Кроме того, в ролике он призывает родителей приобрести карту несовершеннолетним, а также использует определение «лучший банк страны» без каких-либо обоснований.

«Действия MORGENSHTERNа по использованию оголенной части тела девушки в качестве платежного терминала для имитации оплаты банковской картой унизительны для женщины, поскольку женщина отождествляется с предметом», — сообщает ФАС.

Представитель банка также прокомментировал этот обвинение журналистам РБК:

«Это мнение блогера, его собственный контент. Да, он говорит о нас как о лучшем банке страны, и с этим мнением сложно поспорить. Он имеет право на свою точку зрения. Если ФАС все-таки посчитает, что интеграция в контент блогера нарушает закон «О рекламе», будем оспаривать в обычном порядке».

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