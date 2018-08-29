logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Фантастическая женщина»: Яна Рудковская поужинала с Николь Кидман в Санкт-Петербурге

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 7

Яна Рудковская

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Накануне в петербургском Мраморном дворце состоялся гала-ужин известного часового бренда Omega. В числе прочих гостей на нем присутствовали Яна Рудковская и оскароносная актриса Николь Кидман.

На днях продюсер и известная модница Яна Рудковская побывала на грандиозном ужине, организованном в Санкт-Петербурге брендом Omega. На мероприятие из США прибыла и голливудская дива, оскароносная актриса Николь Кидман. За столом Яна оказалась очень близко от Николь и смогла заснять на видео ее выход.

«Как и обещали ужинаем рядом с Николь Кидман и наслаждаемся ее: красотой, харизмой и юмором! Фантастическая Женщина и фантастический вечер», — так прокомментировала Рудковская свой видеоролик, опубликованный в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Яна приехала в Северную столицу не одна, а в компании своей подопечной Юлианны Карауловой. Обе знаменитости блеснули на вечере в роскошных платьях Dior.

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Юлия Высоцкая резко высказалась о современных стандартах красоты и возрасте
Земфира впервые откровенно рассказала об отношениях с Ренатой Литвиновой
«Любовь моя»: муж Леры Кудрявцевой показал трогательное фото с дочкой
Анита Цой рассказала о браке с нелюбимым мужчиной
Как правильно ухаживать за кожей лица после 40 лет, чтобы выглядеть моложе
«Музицируем у меня дома»: Виталина Цымбалюк-Романовская высказалась о романе с Прохором Шаляпиным