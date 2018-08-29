«Фантастическая женщина»: Яна Рудковская поужинала с Николь Кидман в Санкт-Петербурге

На днях продюсер и известная модница Яна Рудковская побывала на грандиозном ужине, организованном в Санкт-Петербурге брендом Omega. На мероприятие из США прибыла и голливудская дива, оскароносная актриса Николь Кидман. За столом Яна оказалась очень близко от Николь и смогла заснять на видео ее выход.

«Как и обещали ужинаем рядом с Николь Кидман и наслаждаемся ее: красотой, харизмой и юмором! Фантастическая Женщина и фантастический вечер», — так прокомментировала Рудковская свой видеоролик, опубликованный в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).