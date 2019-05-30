«Фантастическая девушка»: Анна Семенович показала новое фото в мини-платье и вызвала восторг подписчиков

В апреле Анна Семенович решилась на смену имиджа и перекрасила волосы для роли в кино. «Еду в машине и смотрю на себя в зеркало, так не привычно. Но для роли в кино, это было необходимо и я не долго думая, решила поменяться. Мне кажется прикольно», — написала она.