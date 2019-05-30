«Фантастическая девушка»: Анна Семенович показала новое фото в мини-платье и вызвала восторг подписчиков

Анна Семенович опубликовала в Instagram очередное фото в сексуальной одежде. Певица позировала в экстремально коротком платье с кружевной отделкой и с накинутой на плечи курткой. Подобные снимки она уже показывала поклонникам, но этот стал новым. И, как обычно, подписчики пришли в восторг от того, как выглядит их любимая певица.
«Фантастическая девушка. Мечта»,
«Вы как всегда обворожительны)»,
«Анна ты просто супер красивая девушка I LOVE YOU тебя»,
«Бесподобная Анечка!!!», - засыпали комплиментами Семенович (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
В апреле Анна Семенович решилась на смену имиджа и перекрасила волосы для роли в кино. «Еду в машине и смотрю на себя в зеркало, так не привычно. Но для роли в кино, это было необходимо и я не долго думая, решила поменяться. Мне кажется прикольно», — написала она.
А вам нравится образ Анны?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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