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«Фантастическая девушка»: Анна Семенович показала новое фото в мини-платье и вызвала восторг подписчиков

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Семенович

Фото: Instagram
Певица дозировано выдает снимки из чувственной фотосессии.

Анна Семенович опубликовала в Instagram очередное фото в сексуальной одежде. Певица позировала в экстремально коротком платье с кружевной отделкой и с накинутой на плечи курткой. Подобные снимки она уже показывала поклонникам, но этот стал новым. И, как обычно, подписчики пришли в восторг от того, как выглядит их любимая певица.

«Фантастическая девушка. Мечта»,

«Вы как всегда обворожительны)»,

«Анна ты просто супер красивая девушка I LOVE YOU тебя»,

«Бесподобная Анечка!!!», - засыпали комплиментами Семенович (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

В апреле Анна Семенович решилась на смену имиджа и перекрасила волосы для роли в кино. «Еду в машине и смотрю на себя в зеркало, так не привычно. Но для роли в кино, это было необходимо и я не долго думая, решила поменяться. Мне кажется прикольно», — написала она.

А вам нравится образ Анны?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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