В новом театральном сезоне Сергей Безруков представит детективный спектакль «Приключения Фандорина».

Совсем скоро, 23 и 24 сентября, состоятся премьерные показы спектакля «Приключения Фандорина». Сергей Безруков в этом проекте выступил в роли художественного руководителя, режиссером стала Татьяна Вдовиченко.

В рамках постановки на сцену Московского Губернского театра выйдут актеры МГТ Антон Соколов и Александр Соколовский (им досталась роль Фандорина), Леонид Громов и Александр Стержаков (роль сыщика Гоша), Зоя Бербер и Анна Снаткина (роль Ренаты Клебер).

«Наш театр пробует самые разные жанры и направления. В нашем репертуаре есть музыкальные спектакли, например, "Высоцкий. Рождение легенды", есть фантасмагория "Сон разума" по гоголевским "Запискам сумасшедшего", есть пластический спектакль Сергея Землянского "Калигула". Мы раньше никогда не пробовали работать в жанре пластической драмы, и это был интересный, замечательный эксперимент. Сейчас мы пробуем себя в новом жанре, - жанре детектива.Насколько это будет успешно, судить зрителю, но интерес к этой постановке уже сейчас очень велик. Конечно, это, прежде всего, интерес к материалу: Бориса Акунина очень любят как автора, и созданный им образ Фандорина любим и в рекламе не нуждается. Насколько возможно детектив Акунина переложить на сценический язык - покажет время. Мы взяли за основу роман "Левиафан", но для нас было важно связать его с историей, описанной в романе "Азазель". Потому что трагедия, которая произошла с героем в конце той истории, гибель его невесты, - это тот самый отпечаток, с которым он живет потом долгие годы. Он не может забыть Лизу. Поэтому образ девушки, погибшей невесты, присутствует в нашем спектакле. И борьба со злом, начавшаяся в "Азазели", для Фадорина продолжается», — рассказал Сергей Безруков.