Подписчики знаменитости сравнили начинающую певицу с девушкой по вызову

Почему у тебя наряды все по минимумы одежды?это уже приелось! Есть масса всякой крутой одежды. Осталось только в купальнике выйти», «Оля, ты стала очень вульгарной. Ты думаешь- это секси? Нет. Это пошло выглядит. Ты в последнее время пытаешься так именно выглядеть. Тебя совсем не красит», «Фото похоже на рекламу девушки легкого поведения! Оля,удали.», «Стиль одежды и направление песен , на мой взгляд , ну никак не сочетаются. Когда она надевает красивые платья , подчеркивающие ее фигуру , хочется сказать ах и приятно смотреть. В таком виде и песни бы воспринимались лучше. А вот такой вид вульгарный , ну не понимаю я , что и кому Оля пытается этим показать . Такое ощущение , что сейчас не грустная песня польется из ее уст , а танец на шесте увидим», «Очень пошло,совсем с катушек сьехала!», «Прикид не айс, слишком вульгарно», — писали подписчики в комментариях.