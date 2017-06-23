Фанаты жестко раскритиковали новое откровенное фото Ольги Бузовой
Телеведущая и певица Ольга Бузова уже давно снискала славу постоянной героини светской хроники. Будучи активным пользователем социальных сетей, девушка делится с подписчиками каждым своим шагом. Последние снимки в Instagram звезды сделаны в Анапе, где Ольга выступала накануне вечером. Подписчики начинающей певицы раскритиковали наряд знаменитости: короткий топ, шорты и колготки в сетку.
Почему у тебя наряды все по минимумы одежды?это уже приелось! Есть масса всякой крутой одежды. Осталось только в купальнике выйти», «Оля, ты стала очень вульгарной. Ты думаешь- это секси? Нет. Это пошло выглядит. Ты в последнее время пытаешься так именно выглядеть. Тебя совсем не красит», «Фото похоже на рекламу девушки легкого поведения! Оля,удали.», «Стиль одежды и направление песен , на мой взгляд , ну никак не сочетаются. Когда она надевает красивые платья , подчеркивающие ее фигуру , хочется сказать ах и приятно смотреть. В таком виде и песни бы воспринимались лучше. А вот такой вид вульгарный , ну не понимаю я , что и кому Оля пытается этим показать . Такое ощущение , что сейчас не грустная песня польется из ее уст , а танец на шесте увидим», «Очень пошло,совсем с катушек сьехала!», «Прикид не айс, слишком вульгарно», — писали подписчики в комментариях.
Стоит отметить, что Ольга не реагирует на постоянную острую критику в свой адрес.
А вам нравится, как выглядит Ольга Бузова?
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram.com