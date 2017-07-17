У Виктории Бони не осталось сил из-за диеты, уверены поклонники

37-летняя телеведущая и модель Виктория Боня любит экспериментировать над своим телом. До расставания с отцом ее ребенка, Алексом Смерфитом, Вика была худенькой брюнеткой, а после — решила поменять имидж и стать блондинкой, набрать мышечную массу. Еще чуть позже звезда в очередной раз решила сесть на сыроедческую диету. Очередное видео, в котором Боня рассказывает, как приготовить сыроедческий «йогурт», не на шутку обеспокоило ее фанатов.

«Вся ценность йогурта в бактериях. А это просто десерт», — критикуют одни фанаты. Других же обеспокоил внешний вид Виктории. «Что с вами случилось ? Вы такая уставшая ! Ощущение , что из рабства какого-то только выбрались», «Виктория, что-то ты уже еле шевелишься... скушай мяско-кусочек, Деточка...», «Вика пора завязывать с сыроедением у тебя даже голос поменялся и вид усталый, лучше фитнес и тренечку в зале всей этой траве. Ей богу посмотри первое видео в самом начале такая классная живая, а теперь совсем ослабла, вон и мама приехала переживает за тебя наверное», — волнуются они.

А как относитесь вы к подобным экспериментам? Считаете ли, что животный белок необходим, или человеку может быть достаточно растительной пищи?

Фото: instagram.com