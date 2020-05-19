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Фанаты Собчак оценили ее образ в духе спортшик для прогулки с 4-летним сыном: «Хороший прикид»

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Ксения Собчак с сыном

Фото: Instagram

В конце мая телеведущая прогулялась с Платоном в теплой одежде.

Ксения Собчак показала, в каком виде она и ее 4-летний сын Платон вынуждены отправляться на прогулку в конце мая. Погода в Москве не балует теплом и солнцем, поэтому приходиться одеваться будто поздней осенью.

Телеведущая выбрала для себя и ребенка одежду в стиле спортшик: брендовую обувь, брюки и другие элементы гардероба.

«На раёне», — с юмором подписала Собчак фотографию.

«Прикид что надо», «Платон такой зайка», «Какой красивый у вас сын», «Такой симпатичный мужчина растет», «Ксения, мы и не представляли, что вы можете быть такой матерью», «Реальные парни», «Красота», «Обожаю вас», — написали в комментариях.

Подписчиков телеведущей не перестает удивлять факт перемены ее отношения к детям после того, как она сама стала матерью. До появления у нее Платона Собчак резко и грубо высказывалась о чужих детях, называя их неприличными словами. Познав радости материнства, в одном из ток-шоу Собак призналась, что и сама рада переменам в себе.

Фото и видео: Instagram

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