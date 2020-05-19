Фанаты Собчак оценили ее образ в духе спортшик для прогулки с 4-летним сыном: «Хороший прикид»

Ксения Собчак показала, в каком виде она и ее 4-летний сын Платон вынуждены отправляться на прогулку в конце мая. Погода в Москве не балует теплом и солнцем, поэтому приходиться одеваться будто поздней осенью.

Телеведущая выбрала для себя и ребенка одежду в стиле спортшик: брендовую обувь, брюки и другие элементы гардероба.

«На раёне», — с юмором подписала Собчак фотографию.