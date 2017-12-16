29-летняя дизайнер в купальнике, который пользователи Сети назвали «садо-мазо», показала, как строит с сыновьями песочные замки.

Многодетная мама Мария Погребняк знает, что обладает шикарной фигурой, поэтому она использует любую возможность, чтобы продемонстрировать тело и наряды, созданные ею лично. Несколько дней назад семья спортсмена отправилась отдохнуть на Мальдивах, а сегодня в блоге Марии появились свежие кадры, сделанные на белоснежном пляже. Семейная идиллия! Белокурая красотка мама с сыновьями строит песочные замки и заодно рекламирует купальник собственного производства. Только последний вызвал немало удивления и вопросов среди подписчиков Погребняк.

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) Дек 15 2017 в 9:47 PST

«Купальник ужасный. Для игр в БДСМ подойдёт, но не для игр с детьми!.))», «Ну купальник очень эротичный) больше для ролевых игр подойдёт в стиле садо-мазо))). Вместо детей возьмите в кадр плетку и своего мужа-красавчика )).», — заметили фолловеры.

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) Дек 15 2017 в 11:16 PST