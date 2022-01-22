Family look: Виктория Бекхэм поделилась трогательным снимком с подросшей дочерью

«Счастливые выходные!! Субботние спа-процедуры для мамочки и Харпер Севен», — подписала снимок звезда.

Младшего ребенка, долгожданную дочь Харпер, Виктория и Дэвид безусловно считают любимицей в семье. Братья девочки: 22-летний Бруклин, 19-летний Круз и 16-летний Ромео уже давно стали самостоятельными и занимаются собственными карьерами.

А в это время все внимание звездных родителей направлено на младшую наследницу и ее воспитание. Виктория гордится достижениями дочери, которая делает успехи в конном спорте, а также с удовольствием занимается танцами.

Ранее Виктория и Дэвид была более строгими родителями и растили мальчиков в определенной дисциплине, но после рождения дочери они буквально растаяли от умиления, позволяя малышке любые капризы. Звездные родители не прятали Харпер от папарацци, брали ее с собой на светские мероприятия и одевали в самые дорогие брендовые вещи. Несмотря на такой подход, девочка выросла внимательным и смышленым ребенком.

«С мальчиками я довольно строг, а вот Харпер.... Она такая спокойная, она истинная леди. Она очень нежная девочка, это видно по улыбке, по интонации, по ее движениям. Она потрясающая, в общем», — делился Дэвид в одном из интервью.