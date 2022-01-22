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Family look: Виктория Бекхэм поделилась трогательным снимком с подросшей дочерью

47-летняя певица и дизайнер Виктория Бекхэм проводит субботний день в компании единственной дочери Харпер. Супруга футболиста Дэвида Бекхэма поделилась с подписчиками совместным снимком с подросшей наследницей.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Виктория Бекхэм

Фото: Picture-alliance

Женская половина семьи Бекхэм решила устроить спа-день и отправилась на расслабляющие процедуры. Виктория опубликовала на своей странице в Instagram селфи с 10-летней дочерью Харпер Севен, и отметила, что они прекрасно проводят время в компании друг друга.

Отдохнувшие Виктория и Харпер надели одинаковые серые халаты и позировали для фото.

Виктория Бекхэм с дочерью Харпер

Виктория Бекхэм с дочерью Харпер

Фото: @victoriabeckham/Instagaram

«Счастливые выходные!! Субботние спа-процедуры для мамочки и Харпер Севен», — подписала снимок звезда.

Младшего ребенка, долгожданную дочь Харпер, Виктория и Дэвид безусловно считают любимицей в семье. Братья девочки: 22-летний Бруклин, 19-летний Круз и 16-летний Ромео уже давно стали самостоятельными и занимаются собственными карьерами.

А в это время все внимание звездных родителей направлено на младшую наследницу и ее воспитание. Виктория гордится достижениями дочери, которая делает успехи в конном спорте, а также с удовольствием занимается танцами.

Ранее Виктория и Дэвид была более строгими родителями и растили мальчиков в определенной дисциплине, но после рождения дочери они буквально растаяли от умиления, позволяя малышке любые капризы. Звездные родители не прятали Харпер от папарацци, брали ее с собой на светские мероприятия и одевали в самые дорогие брендовые вещи. Несмотря на такой подход, девочка выросла внимательным и смышленым ребенком.

«С мальчиками я довольно строг, а вот Харпер.... Она такая спокойная, она истинная леди. Она очень нежная девочка, это видно по улыбке, по интонации, по ее движениям. Она потрясающая, в общем», — делился Дэвид в одном из интервью.

Фото: Instagram, Picture-alliance

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