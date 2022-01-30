Family look: стильные Марина Александрова с дочерью гуляют по Парижу

Актриса и ее наследница примерили одинаковые серые пальто и дополнили образы красными беретами. Актриса поблагодарила свою подругу и фотографа Анну за теплые семейные кадры и приятную компанию. «Мы точно знаем с кем пойдем обедать в следующий раз, когда прилетим в любимый город», — добавила Марина.

Александрова считает Париж своим самым любимым городом и старается передать это чувство своей дочери Кате.

Напомним, что Марина Александрова была замужем дважды. Первый брак актрисы с коллегой Иваном Стебуновым распался после двух лет отношений. Вторым супругом звезды стал телережиссер Андрей Болтенко. От него звезда родила сына Андрея и дочь Екатерину.