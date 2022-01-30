Family look: стильные Марина Александрова с дочерью гуляют по Парижу
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @mar_alexandrova/Instagram
Александрова опубликовала красочные кадры с дочерью на своей странице в Instagram. 39-летняя актриса и ее наследница позировали фотографу Анне Яковлевой в одинаковых нарядах на фоне знаменитого «Лувра».
«Наша влюбленность с дочкой в Париж теперь одна на двоих», — подписала снимки звезда.
Актриса и ее наследница примерили одинаковые серые пальто и дополнили образы красными беретами. Актриса поблагодарила свою подругу и фотографа Анну за теплые семейные кадры и приятную компанию. «Мы точно знаем с кем пойдем обедать в следующий раз, когда прилетим в любимый город», — добавила Марина.
Александрова считает Париж своим самым любимым городом и старается передать это чувство своей дочери Кате.
Напомним, что Марина Александрова была замужем дважды. Первый брак актрисы с коллегой Иваном Стебуновым распался после двух лет отношений. Вторым супругом звезды стал телережиссер Андрей Болтенко. От него звезда родила сына Андрея и дочь Екатерину.
Фото: Instagram, Starface