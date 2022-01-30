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Family look: стильные Марина Александрова с дочерью гуляют по Парижу

Российская актриса Марина Александрова прилетела с дочерью Екатериной в столицу Франции. Звезда сериала «Домашний арест» поделилась яркими семейными кадрами с прогулки по городу любви.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Александрова

Фото: @mar_alexandrova/Instagram

Александрова опубликовала красочные кадры с дочерью на своей странице в Instagram. 39-летняя актриса и ее наследница позировали фотографу Анне Яковлевой в одинаковых нарядах на фоне знаменитого «Лувра».

«Наша влюбленность с дочкой в Париж теперь одна на двоих», — подписала снимки звезда.

Марина Александрова с дочерью

Актриса и ее наследница примерили одинаковые серые пальто и дополнили образы красными беретами. Актриса поблагодарила свою подругу и фотографа Анну за теплые семейные кадры и приятную компанию. «Мы точно знаем с кем пойдем обедать в следующий раз, когда прилетим в любимый город», — добавила Марина.

Александрова считает Париж своим самым любимым городом и старается передать это чувство своей дочери Кате.

Напомним, что Марина Александрова была замужем дважды. Первый брак актрисы с коллегой Иваном Стебуновым распался после двух лет отношений. Вторым супругом звезды стал телережиссер Андрей Болтенко. От него звезда родила сына Андрея и дочь Екатерину.

Фото: Instagram, Starface

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