44-летний Сергей Безруков опубликовал новое милое видео с прогулки с 2-летней дочкой Машей. В ролике видно, как звездный папа катает малышку на тюбинге.

Сергей Безруков нечасто радует поклонников фотографиями младшей дочки Маши, но в зимние каникулы он сделал исключение. Выложив несколько милых снимков малышки возле наряженной елки, а также в Рождество, актер решил снять забавное видео, как он катает дочь на тюбинге — санях в виде большой воздушной подушки.

«Больше снега!!! Больше снега!!! Ждем зиму! Всем доброго утра, Дорогие мои, Хоррошие!) Р.S. Есть ездовые собаки... А есть еще ездовые ПАПЫ!)» — подписал Безруков видеоролик (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).