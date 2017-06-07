Шведский бренд Acne Studios выпустил новую круизную коллекцию, которую представила легенда 60-х годов прошлого века и муза великого Сальвадора Дали — Вера Готлиб Анна фон Лендорф или, как ее называет весь модный мир, Верушка.

78-летняя модель позировала перед камерой в одежде категории унисекс, продемонстрировав стройную и подтянутую фигуру. Новой фотосессией Верушка доказала, что несмотря на свой возраст, она может дать фору многим молодым девушкам.

К слову, уйти из модельного мира Вера решила после ссоры с Грейс Мирабеллой, главным редактором журнала Vogue. С тех пор женщина занимается искусством и лишь изредка появляется на подиуме.

Фото: acnestudios.com