Евгения Симонова рассказала о борьбе с онкологией и возвращении на сцену через месяц после операции
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Евгения Симонова стала героиней нового выпуска YouTube-шоу «Скажи Гордеевой». В беседе с ведущей она вспомнила о борьбе со страшной болезнью и объяснила, почему не сдавалась и что помогает ей держаться даже в тяжелые моменты.
Симоновой пришлось столкнуться со страшным заболеванием — раком легких и пройти через операцию. Делали ее в Германии, куда семья отправила ее на консультацию — лечиться она, по собственному признанию, не хотела, поскольку это слишком дорого стоило. Однако операцию ей все же провели — как вспоминает актриса, ей сначала взяли биопсию и поняли, что опасения оправдались, и провели операцию полностью.
Актриса вспомнила, что ей не было страшно — вместе с ней в Германию отправилась младшая дочь, которая, узнав о диагнозе, умоляла врачей не говорить об этом матери до утра. Как смеется Симонова, у них есть традиция плохие новости сообщать утром, чтобы ночью спокойно спать. Однако утром, услышав новости, она не испугалась — ведь все уже вырезали.
А уже через месяц и 10 дней артистка появилась на сцене. Скрывать свой диагноз и операцию она не стала — как объяснила Симонова, она не видит в этом смысла.
Она вспомнила случай, когда ей позвонил кто-то из знакомых:
«Меня спросили, как у меня дела. Я отвечаю: "Все хорошо, только нет времени совсем, вы там как, все хорошо?". А меня спросили: "А ты где сейчас?". А я отвечаю, что у меня спектакль», — вспомнила звезда. Ее собеседник остался очень удивлен, что так быстро после операции она уже вышла на сцену.
Борьба с онкологией была не единственным случаем, когда она чувствовала себя плохо. Артистка вспомнила время после своего первого развода — она заявила, что была на тот момент почти в депрессии:
«Я всегда глубоко страдала — но компактно. Я не могла растягивать это надолго. Но один раз у меня едва не началась депрессия», — признается она.
«Рушился мой первый брак, и это было мучительно. Почва уходила у меня из-под ног и я вдруг обнаружила, что раньше у меня никогда не было этой депрессии. Я не могла есть, я не спать, я ничего не могла», — рассказала она.
Она отметила, что в это время у нее были проблемы и на съемках — она работала над фильмом «Рассказ неизвестного человека» и, по ее словам, была близка к тому, чтобы ее сняли с роли. Она признается, что в этот момент ей очень помог и поддержал партнер по фильму, актер Георгий Тараторкин, за встречу с которым она очень благодарна судьбе.
Фото: Global Look press