Евгения Симонова рассказала о борьбе с онкологией и возвращении на сцену через месяц после операции

Евгения Симонова стала героиней нового выпуска YouTube-шоу «Скажи Гордеевой». В беседе с ведущей она вспомнила о борьбе со страшной болезнью и объяснила, почему не сдавалась и что помогает ей держаться даже в тяжелые моменты.

Симоновой пришлось столкнуться со страшным заболеванием — раком легких и пройти через операцию. Делали ее в Германии, куда семья отправила ее на консультацию — лечиться она, по собственному признанию, не хотела, поскольку это слишком дорого стоило. Однако операцию ей все же провели — как вспоминает актриса, ей сначала взяли биопсию и поняли, что опасения оправдались, и провели операцию полностью.

Актриса вспомнила, что ей не было страшно — вместе с ней в Германию отправилась младшая дочь, которая, узнав о диагнозе, умоляла врачей не говорить об этом матери до утра. Как смеется Симонова, у них есть традиция плохие новости сообщать утром, чтобы ночью спокойно спать. Однако утром, услышав новости, она не испугалась — ведь все уже вырезали.

А уже через месяц и 10 дней артистка появилась на сцене. Скрывать свой диагноз и операцию она не стала — как объяснила Симонова, она не видит в этом смысла.

Она вспомнила случай, когда ей позвонил кто-то из знакомых:

«Меня спросили, как у меня дела. Я отвечаю: "Все хорошо, только нет времени совсем, вы там как, все хорошо?". А меня спросили: "А ты где сейчас?". А я отвечаю, что у меня спектакль», — вспомнила звезда. Ее собеседник остался очень удивлен, что так быстро после операции она уже вышла на сцену.