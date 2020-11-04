Евгения Петросяна выписали из больницы, а Елену Степаненко обвинили во вбросах в СМИ

Евгений Петросян, который ранее находился на лечении, выписан из больницы, и у него все хорошо, а результат повторного теста на коронавирус отрицательный. Об этом написал в своем блоге адвокат Жорин. Кроме того, он попросил тех, кто не рад за Евгения Вагановича, не делать вбросов.

«Официальное заявление! Евгений Ваганович выздоровел и абсолютно здоров 💪🏻 Сегодня пришли результаты повторного теста на COVID-19🦠. Результат - отрицательный. Не все радуются, что у Евгения Вагановича все хорошо. Одна дамочка так расстроена, что не перестаёт делать глупые вбросы в СМИ. Елена, прекратите немедленно, у Вас тоже все наладится. Скорее всего», – пишет Жорин.

Ранее Елена Степаненко, а также дочь Евгения Петросяна, усомнились в том, что именно он является отцом его сына от молодой жены Татьяны Брухуновой. Такая информация распространилась в СМИ.

В комментариях Елену Степаненко осудили, и посоветовали отпустить бывшего супруга. Нашлись, впрочем, и те, кто поддержал ее и заявил, что особенного доверия Татьяна действительно не вызывает:

«Да да ,сегодня пестрили заголовки, что Степаненко не верит , что отец Евгений Ваганович. Уже не знает, какого ... подкинуть на вентилятор. Поговаривали , что у Степаненко бойфренд из кривого зеркала , что под горшок стриженый .( не знаю как его зовут). Как вот совет им да любоффь! И пускай уже отстанет от Татьяны и ЕВ. У них такой прикольный Вагаша», «Если питает негатив, зачем эту желчь лить в прессу, чтобы показать, ай какая она хорошая и несчастная, а вы такие сякие но все равно счастливые!».