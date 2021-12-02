Евгения Медведева рассказала о предательстве любимого человека в тяжелый период жизни

Фигуристка Евгения Медведева в последнее время привлекает внимание благодаря слухам о романе с Даней Милохиным. Пара высказалась, что отношения у них исключительно дружеские, зато девушка вспомнила свою подростковую любовь, которая разбила ей сердце. Чувства к возлюбленному были очень сильными, а жизненный период тяжелый — на Олимпийских играх Евгения мечтала о золоте, однако ей пришлось довольствоваться серебром. Тогда победу одержала Алина Загитова, а Евгения из-за этого поругалась с тренером Этери Тутберидзе и даже ушла к другому. В это же время молодой человек решил расставить все точки над «i».

«Все закончилось некрасиво. И в тяжелый момент, когда прошла Олимпиада, человек вот так вот сделал. Просто прямым текстом сказал: «Спасибо, ты мне больше не нужна, у меня все классно в жизни и без тебя, пока!» Почти два года были вместе. И вот после этого я чуть не вздернулась на фиг!» — рассказала фигуристка в YouTube-шоу «50 вопросов».