Евгения Медведева рассказала о предательстве любимого человека в тяжелый период жизни
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Фигуристка Евгения Медведева в последнее время привлекает внимание благодаря слухам о романе с Даней Милохиным. Пара высказалась, что отношения у них исключительно дружеские, зато девушка вспомнила свою подростковую любовь, которая разбила ей сердце. Чувства к возлюбленному были очень сильными, а жизненный период тяжелый — на Олимпийских играх Евгения мечтала о золоте, однако ей пришлось довольствоваться серебром. Тогда победу одержала Алина Загитова, а Евгения из-за этого поругалась с тренером Этери Тутберидзе и даже ушла к другому. В это же время молодой человек решил расставить все точки над «i».
«Все закончилось некрасиво. И в тяжелый момент, когда прошла Олимпиада, человек вот так вот сделал. Просто прямым текстом сказал: «Спасибо, ты мне больше не нужна, у меня все классно в жизни и без тебя, пока!» Почти два года были вместе. И вот после этого я чуть не вздернулась на фиг!» — рассказала фигуристка в YouTube-шоу «50 вопросов».
Девушка призналась, что очень сильно переживала. Однако, оглядываясь назад, понимает, что это чувство было несерьезным и переживания давно прошли.
«Сейчас смотрю и понимаю: а была ли это любовь? Ну сильная симпатия или что-то такое. Поняла, что фигово, когда ты любишь человека и видишь его идеальным. Нельзя видеть его идеальным. Потому что, если он для тебя без сучка без задоринки, это какая-то фигня полная. Недостатки нужно видеть, любовь должна быть осознанная».
Хотя имя этого человека девушка не назвала, в то время ей приписывали теплые отношения с японским фигуристом Юдзуру Ханю, и речь могла идти именно о нем.
Фото: Instagram, Global Look press