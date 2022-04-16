Евгения Медведева рассказала, как Татьяна Тарасова «спасла» ее в тяжелый период жизни
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Фото: Павел Кашаев/Global Look Press
Все началось в 2020 году, когда фигуристка тренировалась в Канаде под наставничеством Брайана Орсера. Пандемия коронавируса вынудила спортсменку вернутся в Россию. Растерянную фигуристку «спасла» именно легендарная Тарасова.
«Когда начался карантин, я попала обратно в Россию, в Канаде уже не было возможности тренироваться. У меня было несколько месяцев, когда я тренировалась в ЦСКА, непосредственно с Татьяной Анатольевной», — приводит слова Евгении Медведевой Sport24.
Тарасова очень ответственно отнеслась к неожиданной воспитаннице и не пропускала ни одного занятия.
«Она приходила на каждую тренировку, как бы тяжело это ни было, всегда старалась мне помочь, программу подправляла. Как раз замечания были про мелочи, про детали, составляющие искусство программы. Татьяна Анатольевна в тяжелый период жизни мне очень сильно помогла как тренер», — оценила роль тренера в ее спортивной карьере фигуристка.
15-16 апреля в московских «Лужниках» проходит гала-концерт посвященный 75-летию Татьяны Тарасовой. В шоу участвуют мировые звезды спорта и шоу-бизнеса. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева также выступила с новым показательным номером. Фигуристка исполнила программу под живой вокал оперной певицы Хиблы Герзмавы.
Фото и видео: Global Look Press, VGTRK