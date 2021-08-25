Евгения Медведева — о личной жизни в большом спорте: «Я влюблялась и мне это помогало»
Когда Евгения Медведева ехала на Олимпиаду в 2018 году, была настроена на победу, но две серебряных медали стали не разочарованием, а новым поворотом в жизни. Сегодня Евгения продолжает активно заниматься фигурным катанием и не спешит объявлять об уходе из большого спорта, хоть этого не исключает. Как показывает личная практика Жени, каждый раз, когда она о чем-то с уверенностью заявляет, планы сразу меняются.
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Фото: Личный Instagram @ jmedvedevaj
Совсем недавно фигуристка в тяжелой форме перенесла COVID-19, а за весь период лечения — потеряла спортивную форму, необходимую для мировых побед. Раскрыла Евгения и правду о проблемах с пищевым поведением: «У меня были такие проблемы, но я из тех людей, кому повезло с окружением, воспитанием и возможностью дать себе время на восстановление. Булимии не было, до нее не дошло, но срывы и переедания были», — призналась Евгения.
Медведева сама чувствует, как сильно выросла за последние годы. Превращение из «Жени в Евгению» зародило желание серьезных отношений. Если раньше ей было достаточно чувства влюбленности, которое только помогало достигать вершин, то сейчас она уже готова к первой настоящей любви: «Что отношения, что спорт — это большая работа. Я влюблялась и не раз, мне это помогало в эмоциональном плане. Но никаких серьезных отношений не заводила, потому что считала, что мне рано. И правильно считала. Если начинать отношения, то нужно закладывать фундамент и на этом фундаменте строить дом», — мудро рассудила девушка.
В мире спорта она старается тоже выстраивать теплые и доверительные отношения. Даже с тренером Этери Тутберидзе после прекращения сотрудничества Медведева постаралась сохранить связь: «Мы обе накуролесили в свое время. С себя я тоже ответственности не снимаю. Я не божий одуванчик. Но самое главное, что сейчас все хорошо. Мы с Этери общаемся нормально, поддерживаем отношения. Прошлое — это просто прошлое». Напомним, Медведева уехала в Канаду к тренеру Брайну Орсеру после Олимпиады-2018 в Пхенчхане.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram, Instagram
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