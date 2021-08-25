Евгения Медведева — о личной жизни в большом спорте: «Я влюблялась и мне это помогало»

Медведева сама чувствует, как сильно выросла за последние годы. Превращение из «Жени в Евгению» зародило желание серьезных отношений. Если раньше ей было достаточно чувства влюбленности, которое только помогало достигать вершин, то сейчас она уже готова к первой настоящей любви: «Что отношения, что спорт — это большая работа. Я влюблялась и не раз, мне это помогало в эмоциональном плане. Но никаких серьезных отношений не заводила, потому что считала, что мне рано. И правильно считала. Если начинать отношения, то нужно закладывать фундамент и на этом фундаменте строить дом», — мудро рассудила девушка.

В мире спорта она старается тоже выстраивать теплые и доверительные отношения. Даже с тренером Этери Тутберидзе после прекращения сотрудничества Медведева постаралась сохранить связь: «Мы обе накуролесили в свое время. С себя я тоже ответственности не снимаю. Я не божий одуванчик. Но самое главное, что сейчас все хорошо. Мы с Этери общаемся нормально, поддерживаем отношения. Прошлое — это просто прошлое». Напомним, Медведева уехала в Канаду к тренеру Брайну Орсеру после Олимпиады-2018 в Пхенчхане.