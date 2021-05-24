Евгения Дмитриева откровенно рассказала, почему не родила ребенка первому мужу

Актриса театра и кино Евгения Дмитриева признается, что у нее все в жизни происходит поздно. Личное счастье она обрела лишь со второй попытки: она замужем за своим бывшим студентом Владимиром Киммельманом, который моложе нее на 19 лет. С ним 48-летняя актриса растит двоих детей: 9-летнего Марка и 2-летнюю Машу.

Первым супругом актрисы был известный актер, ее однокурсник Андрей Кайков. Они поженились, когда еще были студентами. Но развелись уже через два года.

«Я счастлива, что у меня в жизни были такие чувства, — призналась актриса в интервью Борису Корчевникову. — И они отработали свое, мы с Андреем "съели" этот торт и пошли дальше. Мы только закончили учебу, поэтому не думали о детях. У нас было много работы. У меня появились студенты... Я была настолько занята весь день, что приходила домой и падала».