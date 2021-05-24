Евгения Дмитриева откровенно рассказала, почему не родила ребенка первому мужу
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Фото: Starface
Актриса театра и кино Евгения Дмитриева признается, что у нее все в жизни происходит поздно. Личное счастье она обрела лишь со второй попытки: она замужем за своим бывшим студентом Владимиром Киммельманом, который моложе нее на 19 лет. С ним 48-летняя актриса растит двоих детей: 9-летнего Марка и 2-летнюю Машу.
Первым супругом актрисы был известный актер, ее однокурсник Андрей Кайков. Они поженились, когда еще были студентами. Но развелись уже через два года.
«Я счастлива, что у меня в жизни были такие чувства, — призналась актриса в интервью Борису Корчевникову. — И они отработали свое, мы с Андреем "съели" этот торт и пошли дальше. Мы только закончили учебу, поэтому не думали о детях. У нас было много работы. У меня появились студенты... Я была настолько занята весь день, что приходила домой и падала».
Актриса добавила, что благодарна семье за то, что они не вмешивались в ее личные дела и приняли развод с Кайковым спокойно.
После Евгении Андрей Кайков женился еще раз — и опять на актрисе. Вторая супруга Анна Мохова родила ему сына. Но через 7 лет после свадьбы они развелись.
Сейчас актер счастлив в третьем браке с журналистом Людмилой. С третьей женой Кайков растит двоих сыновей.
Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomokhov, Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press, Starface, кадры фильмов, Kinopoisk.ru
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