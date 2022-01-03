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Евгений Плющенко вывел на лед младшего сына Арсения

Правда, Арсений, которому нет еще и четырех месяцев, был у папы на руках
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Евгений и Арсений

Фото: Instagram @plushenkoofficial

2 января Яна Рудковская отмечала свой день рождения. Евгений Плющенко поздравил супругу в Instagram, опубликовав короткое семейное видео. «С днем рождения, Яночка, моя единственная любовь», - написал спортсмен.

Звездное семейство появилось в кадре в полном составе: Плющенко, Рудковская, старший сын Александр и младший, Арсений. Все, кроме Арсения, были на коньках, но, похоже, не за горами тот день, когда и младший сын выйдет на лед.

Видео вызвало множество восторженных комментариев. Большинство выражало симпатию и любовь к артистам, а некоторые отмечали, насколько Арсений похож на папу. Напомним, что младший сын Плющенко и Рудковской появился на свет 25 сентября прошлого года. Впереди у звездного семейства очередное торжество - день рождения старшего сына, Александра: ему 6 января исполняется девять лет.

Фото: Instagram Евгения Плющенко

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