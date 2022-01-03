Евгений Плющенко вывел на лед младшего сына Арсения
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Фото: Instagram @plushenkoofficial
2 января Яна Рудковская отмечала свой день рождения. Евгений Плющенко поздравил супругу в Instagram, опубликовав короткое семейное видео. «С днем рождения, Яночка, моя единственная любовь», - написал спортсмен.
Звездное семейство появилось в кадре в полном составе: Плющенко, Рудковская, старший сын Александр и младший, Арсений. Все, кроме Арсения, были на коньках, но, похоже, не за горами тот день, когда и младший сын выйдет на лед.
Видео вызвало множество восторженных комментариев. Большинство выражало симпатию и любовь к артистам, а некоторые отмечали, насколько Арсений похож на папу. Напомним, что младший сын Плющенко и Рудковской появился на свет 25 сентября прошлого года. Впереди у звездного семейства очередное торжество - день рождения старшего сына, Александра: ему 6 января исполняется девять лет.
Фото: Instagram Евгения Плющенко