Евгений Плющенко показал фото младшего сына и поделился праздничными семейными фотографиями

Евгений Плющенко поделился в своем блоге семейными фотографиями с празднования Нового года и показал младшего сына Арсения. Ранее Плющенко и его супруга Яна Рудковская не показывали малыша, и выкладывали только те фотографии, на которых Арсений спиной.

В этот раз фигурист показал лицо сына, хотя на глаза был надвинут новогодний колпачок, поэтому о том, на кого похож Арсений, судить пока сложно. Подписчики назвали малыша вторым Гном Гномычем — в своем колпачке он действительно похож на гномика.

На других фотографиях запечатлена Яна Рудковская в окружении своих мужчин, мужа и сыновей.

Подписчики восхищаются малышом и делают комплименты семье:

«Самый главный Новогодний подарочек», «Яна и три богатыря», «Молодцы. Какая замечательная семья. Малыш сладкий какой», «Ой, красотуличка! Это его первый Новый год!!», «Колпак на глазки сполз», «Маленький Евгений Викторович!!», «Плюша сладкий))», «Плюша сладкий))», «Серьезный ...и вроде как больше на папу похож чем старшенький», «Крутыыые! С Новым Годом!», «Еще один гномик!».