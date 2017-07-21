Продюсер поделилась в Instagram необычным видеороликом

Известный продюсер Яна Рудковская очень любит рассказывать фолловерам о своем участии в различных светских мероприятиях. Некоторое время назад Яна вместе с супругом Евгением Плющенко по приглашению президента Чеченской республики посетили в Грозном матч футбольного клуба «Ахмат» и торжественный ужин, организованный Рамзаном Кадыровым. В своем Instagram Яна опубликовала видеоролик с этого мероприятия, в котором она вместе с супругом танцует лезгинку. «Кто сомневался что "Лезгиночка на полу хуже чем на льду ?)» — подписала видео продюсер.

Подписчики Рудковской высоко оценили танцевальное мастерство супругов: «Это очень круто !❤то что объединяет и делает людей лучше !», «Какие классные», «Яна, вы как будто плывете, а не танцуете😍😍😍шикарно! Женя - молодец! Счастья вам!», «Ну очень круто . Молодцы. Настоящиц мужчина, горец!!!», «Горячо 🔥 Очень круто! @rudkovskayaofficial Яна у вас такие движения красивые, нежные 🙈 Очень красиво.)»

Напомним, на первый матч «Ахмата» прилетели многие российские знаменитости, а особенным гостем стал бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо. Торжественный ужин также преподнес много сюрпризов, например, именно там произошла помолвка Николая Баскова и Виктории Лопыревой.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены.— прим.ред.)