Евгений Петросян заявил, почему не хочет отдавать Степаненко свою коллекцию

Евгений Петросян сегодня, 9 марта, лично посетил очередное заседание по разделу имущества со Степаненко. В ходе суда юморист сделал заявление, и рассказал судье, что для него значит его коллекция антиквариата и жилое помещение, которое является спорным имуществом. Об этом сообщает «СтарХит».

«Больше всего артиста, судя по всему, волнует судьба его картин, книг и антиквариата. Петросян очень подробно рассказал о том, когда заинтересовался искусством, как и где приобретал картины, по какому принципу их подбирал. Таким образом, стало почти очевидно, что Степаненко к коллекции никакого отношения никогда не имела. Но большую часть почему-то хочет забрать себе», заявил источник издания.

Раздел имущества бывших супругов длится уже почти два года. Описание всего спорного имущества занимает 1000 страниц. Самое дорогое имущество недвижимость, Петросяну и Степаненко принадлежат две квартиры в Сеченовском переулке, еще две на Ростовской набережной и однокомнатная квартира в Большом Кондратьевском переулке.

Кроме того, имеется помещение в Зачатьевском переулке площадью 516 метров, которую Евгений Ваганович хочет получить, и из которой собирается сделать музей.