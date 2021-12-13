Евгений Петросян в семейный праздник показал подросшего милаху-сына — мамину копию
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/petrosyanevgeny
В 2020 году общественность бурно обсуждала рождение у 74-летнего Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой сына.
13 декабря 2021-го маленькому Вагану исполнился год и 9 месяцев. Счастливые родители опубликовали в Instagram фото подросшего милахи. Кстати, ранее подписчики Татьяны уверенно заявляли, что сын растет ее копией.
Фото: www.instagram.com/petrosyanevgeny/
Ваган — первенец Татьяны, а у Евгения Петросяна есть 53-летняя дочь Викторина, рожденная в первом браке артиста. После того как отец женился на своей молодой помощнице, дочь стала меньше с ним общаться.
Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой начались больше 10 лет назад, когда девушке было всего 20 лет. Долгое время они скрывали свой роман. Правда о нем всплыла на поверхность, когда стало известно о разводе артиста с Еленой Степаненко после 35 лет брака.
Фото и видео: Passion.ru, Instagram