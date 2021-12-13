Евгений Петросян в семейный праздник показал подросшего милаху-сына — мамину копию

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой начались больше 10 лет назад, когда девушке было всего 20 лет. Долгое время они скрывали свой роман. Правда о нем всплыла на поверхность, когда стало известно о разводе артиста с Еленой Степаненко после 35 лет брака.