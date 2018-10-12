Евгений Петросян намерен выселить Елену Степаненко из своей роскошной квартиры

На днях стало известно, что Евгений Ваганович Петросян устал от затягивания бракоразводного процесса с Еленой Григорьевной Степаненко и в целях его ускорения решил... выселить экс-супругу из квартиры в центре Москвы.

«После того, как опись была произведена, следующий шаг — это выписать, выселить, точнее, Степаненко из этой квартиры, за которую она не платит, но продолжает там проживать», — заявил адвокат Петросяна Сергей Жорин на недавней пресс-конференции.