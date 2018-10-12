Евгений Петросян намерен выселить Елену Степаненко из своей роскошной квартиры

На днях стало известно, что Евгений Ваганович Петросян устал от затягивания бракоразводного процесса с Еленой Григорьевной Степаненко и в целях его ускорения решил... выселить экс-супругу из квартиры в центре Москвы.
«После того, как опись была произведена, следующий шаг — это выписать, выселить, точнее, Степаненко из этой квартиры, за которую она не платит, но продолжает там проживать», — заявил адвокат Петросяна Сергей Жорин на недавней пресс-конференции.
Он добавил, что оснований считать, что из роскошной квартиры-музея пропали какие-либо предметы искусства, нет. При этом в квартире не обнаружили личных драгоценностей и шуб Степаненко, которые и не предполагалось делить между супругами.
Напомним, Елена Степаненко подала иск о разделе имущества с Евгением Петросяном летом, а через какое-то время юморист подал встречный иск — о разводе. Суд объединил два дела в одно производство, арестовав в рамках обеспечительных мер недвижимость обоих супругов и заблокировав их счета.
Фото: Ekaterina Tsvetkova, Maxim Burlak, Natalya Loginova / Global Look Press, Instagram