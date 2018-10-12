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Евгений Петросян намерен выселить Елену Степаненко из своей роскошной квартиры

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Евгений Петросян

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О планах юмориста журналистам сообщил его адвокат Сергей Жорин.

На днях стало известно, что Евгений Ваганович Петросян устал от затягивания бракоразводного процесса с Еленой Григорьевной Степаненко и в целях его ускорения решил... выселить экс-супругу из квартиры в центре Москвы.

«После того, как опись была произведена, следующий шаг — это выписать, выселить, точнее, Степаненко из этой квартиры, за которую она не платит, но продолжает там проживать», — заявил адвокат Петросяна Сергей Жорин на недавней пресс-конференции.

Он добавил, что оснований считать, что из роскошной квартиры-музея пропали какие-либо предметы искусства, нет. При этом в квартире не обнаружили личных драгоценностей и шуб Степаненко, которые и не предполагалось делить между супругами.

Напомним, Елена Степаненко подала иск о разделе имущества с Евгением Петросяном летом, а через какое-то время юморист подал встречный иск — о разводе. Суд объединил два дела в одно производство, арестовав в рамках обеспечительных мер недвижимость обоих супругов и заблокировав их счета.

Фото: Ekaterina Tsvetkova, Maxim Burlak, Natalya Loginova / Global Look Press, Instagram

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