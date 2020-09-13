Евгений Папунаишвили расстался с женой? «Не виделся с супругой и дочкой с весны»
Фото: Instagram/ @e_papunaishvili
Евгений Папунаишвили не раз признавал: они с женой люди темпераментные, поэтому семейная жизнь пары всегда наполнена эмоциями. На фото и видео в Инстаграм — сплошная семейная идиллия, но окружение пары считает, что между супругами не все гладко. Изданию «Стархит» стало известно, что знакомые пары подозревают влюбленных в разрыве отношений.
«С женой и дочкой Женя не виделся с весны. Недавно только Салима прилетела в Москву и привезла Софию. Близкие в курсе, что между ними пробежала черная кошка», — сообщил изданию один из источников, близких к паре.
Евгений Папунаишвили - известный танцор, неоднократный участник проекта «Танцы со звездами». Он выступал в паре с Наташей Королевой, Альбиной Джанабаевой, Таней Булановой и другими. С партнершами Юлей Савичевой и Глюкозой он становился победителем проекта. Танцору неоднократно приписывали романы с участницами данного телешоу, но сам Евгений признался, что отношения у него были только с Ксенией Собчак, которая также выступала с ним в паре. Сейчас Папунаишвили женат. В 2017 году его супругой стала стилист из Италии Салима Бижабер. В этом же году у пары родилась дочь София.
Фото: Instagram Видео: Youtube
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