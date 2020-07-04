Евгений Папунаишвили поделился фото подросшей дочери

«Ух и смешение..красотка та какая будет впша София..уже глаз не отвезть..чудо чудное..на папу похожа», «Шедевральноооо,для ангелочка старались!!!🙌», «Очаровашечка маленькая 🌻», -восхищаются малышкой поклонницы Евгения.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Евгений Папунаишвили - известный танцор, неоднократный участник проекта «Танцы со звездами». Он выступал в паре с Наташей Королевой, Альбиной Джанабаевой, Таней Булановой и другими. С партнершами Юлей Савичевой и Глюкозой он становился победителем проекта. Танцору неоднократно приписывали романы с участницами данного телешоу, но сам Евгений признался, что отношения у него были только с Ксенией Собчак, которая также выступала с ним в паре. Сейчас Папунаишвили женат. В 2017 году его супругой стала стилист из Италии Салима Бижабер. В этом же году у пары родилась дочь София.