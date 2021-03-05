Евгений Маргулис рассказал о карьере, отношениях с Макаревичем и причинах популярности Моргенштерна

Евгений Маргулис – значимая фигура на российской музыкальной сцене. Он мог стать стоматологом, но бросил учебу ради музыки – и «стал рок-н-ролльщиком».

На шоу «В дебри» Евгений рассказал о своей карьере и о современных музыкальных трендах – почему сегодня популярен Моргенштерн, и какая на самом деле Инстасамка.

Со скандальной певицей Маргулис лично – и даже успел с ней поработать, – а также с ее бойфрендом, музыкантом под псевдонимом Манекен.

«Они забавные», – отмечает Маргулис. «Вне камер это вполне нормальные ребята. Адекватные и даже, кажется, образованные».

Популярности Моргенштерна он тоже находит свое объяснение:

«Молодежь сама выбирает то, что ей нравится», – говорит Маргулис, и отмечает, что не собирается уподобляться предыдущему поколению, которые были в восторге от Led Zeppelin.

Вместе с Кириллом Кикнадзе Евгений обсудил стремление многих звёзд старой школы, например, Филиппа Киркорова, следовать современным трендам. Маргулис полагает, что в таком нет ничего странного – это не более, чем попытки удержаться на плаву.

Маргулис рассказал об отношениях с бывшим «коллегой» Андреем Макаревичем – музыканты поддерживают связь несмотря на то, что совместное творчество у них не сложилось. Евгений отметил, что никаких конфликтов у них не было – просто ему стало скучно.

«Машина времени– это группа Макара. Когда я увидел, что на афише написано: «Андрей Макаревич и группа "Машина времени", я понял , что группе кирдык».

Сын Маргулиса Даниил по его стопам не пошел – несмотря на попытки отца, а позже и одного из его друзей научить его играть на гитаре, он не смог найти в себе любви к музыке, зато обожал математику. И успеха в жизни он достиг именно по этой части– и возглавил аналитический отдел одного из банков.

В конце интервью Маргулис добавил, что если бы машина времени действительно существовала, он бы ей не воспользовался.

«Мне нравится жить сейчас».