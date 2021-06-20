Евгений Гришковец ответил Земфире после подачи иска в суд: «Позволил себе гнев»
На днях 44-летняя российская исполнительница Земфира подала в суд на Евгения Гришковца. Поводом для ее решения стали оскорбительные высказывания режиссера в адрес певицы и ее творчества.
Евгений назвал артистку «наркоманкой», а содержание нового альбома «Бордерлайн» – «наркоманскими песнями». Земфира решила защитить свою честь и достоинство посредством иска с требованием взыскать с драматурга 1,5 млн рублей.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Евгений Гришковец не стеснялся в выражениях, критикуя творчество певицы.
После информации об иске Евгений не остался в стороне и записал видеообращение с посланием звезде, которое опубликовал телеканал «Дождь». Режиссер сожалеет о сказанном и не предполагал, что его слова так заденут певицу.
«Я пожалел о своем высказывании еще в процессе разговора. Пожалел не по причине опасений юридических последствий и скандала. Я пожалел, что был категоричен, груб, позволил себе гнев. Я пожалел и жалею о том, что мои слова послужили причиной переживаний и душевных мук, возможно, самой Земфиры и ее преданных поклонников», – говорится в обращении Гришковца.
Фото и видео: Global Look Press, Youtube.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram