Евгений Гришковец ответил Земфире после подачи иска в суд: «Позволил себе гнев»

На днях 44-летняя российская исполнительница Земфира подала в суд на Евгения Гришковца. Поводом для ее решения стали оскорбительные высказывания режиссера в адрес певицы и ее творчества.

Евгений назвал артистку «наркоманкой», а содержание нового альбома «Бордерлайн» – «наркоманскими песнями». Земфира решила защитить свою честь и достоинство посредством иска с требованием взыскать с драматурга 1,5 млн рублей.