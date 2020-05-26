Евгений Цыганов превратил жену Юлию Снигирь в блондинку для домашней фотосессии
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов изолировались дома с сыном Федором. Правда, регулярно актер навещает своих детей от актрисы Ирины Леоновой. Евгений изредка показывает трогательные и необычные фото с семьей.
В очередной раз он опубликовал в сториз Instagram необычное фото с Юлией. Для снимка актер в шутку превратил жену в блондинку. В кадре Снигирь позирует в небрежно надетом светлом парике и пижаме с милыми мишками. Все снимки Цыганов делает черно-белыми.
Фото: Instagram
Несколькими днями ранее в своем Instagram Юлия показала фото с сыном Федором. Судя по стилистике, автором снимка также является глава семейства.
Фото: Instagram
Отношения Юлии Снигирь и Евгения Цыганова начались несколько лет, и они тщательно оберегают свою любовь от посторонних глаз. На любые вопросы о семье, а тем более о свадьбе они реагируют крайне негативно. Они не сообщали официально — состоят в браке или нет. Но поклонники давно заметили их с обручальными кольцами.
До романа со Снигирь Цыганов жил с актрисой Ириной Леоновой, которая родила ему семерых детей. После знакомства с Юлией Евгений ушел из первой семьи.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram, Komsomolskaya Pravda, Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press
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