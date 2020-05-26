Евгений Цыганов превратил жену Юлию Снигирь в блондинку для домашней фотосессии

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов изолировались дома с сыном Федором. Правда, регулярно актер навещает своих детей от актрисы Ирины Леоновой. Евгений изредка показывает трогательные и необычные фото с семьей.

В очередной раз он опубликовал в сториз Instagram необычное фото с Юлией. Для снимка актер в шутку превратил жену в блондинку. В кадре Снигирь позирует в небрежно надетом светлом парике и пижаме с милыми мишками. Все снимки Цыганов делает черно-белыми.