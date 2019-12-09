Евгений Цыганов показал редкое фото с детьми от Ирины Леоновой: «Счастливый папашка»
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Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Евгений Цыганов воспитывает восьмерых детей. Старших ему родила актриса Ирина Леонова, с которой более чем за 10 лет он отношения так и не узаконил, а младшего — ему подарила актриса Юлия Снигирь.
После расставания с первой фактической женой Евгений не перестал общаться с семерыми детьми, он проводит с ними все свободное время. Но не скрывает, что собрать их всех вместе бывает трудно. «Я вылавливаю их партиями, по очереди», — признавался актер.
В Instagram Евгений показал фото с очередного свидания с сыном и маленькой дочерью. На снимке отец несет малышку на шее, а довольный сын находится рядом.
«Счастливый папашка», «Дети — наше продолжение», «Счастливые и замечательные вы! Молодцы!», — написали Евгению в комментариях.
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь не рассказывают про личную жизнь, держали они в тайне и свою свадьбу. О том, что они теперь законные муж и жена, стало известно, когда оба появились с обручальными кольцами на одном из мероприятий. Комментариев по этому поводу актеры не дают и пресекают все попытки со стороны журналистов спровоцировать себя на откровенность.
Лишь однажды Юлия Снигирь отметила, что рада, что у ее 3-летнего сына Федора есть старшие братья и сестры, которые могут поставить его на место.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram, Kinopoisk
Видео: Телеканал Ю
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