Евгений Цыганов показал редкое фото с детьми от Ирины Леоновой: «Счастливый папашка»

После расставания с первой фактической женой Евгений не перестал общаться с семерыми детьми, он проводит с ними все свободное время. Но не скрывает, что собрать их всех вместе бывает трудно. «Я вылавливаю их партиями, по очереди», — признавался актер.

В Instagram Евгений показал фото с очередного свидания с сыном и маленькой дочерью. На снимке отец несет малышку на шее, а довольный сын находится рядом.