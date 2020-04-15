Евгений Цыганов показал четверых подросших сыновей от Ирины Леоновой

К 41 году Евгений Цыганов успел стать востребованным артистом и отцом 8 детей. Семерых ему родила актриса Ирина Леонова, а младшего сына Федора — актриса Юлия Снигирь.

Евгений рассказывал, что все свободное время проводит с детьми, но встречаться с ними ему приходится по-очереди, так как сразу все вместе они не помещаются в машину.

Во время самоизоляции у всех появилось больше свободного времени для общения с близкими. И актер опубликовал в Instagram фото с сыновьями Никитой, Андреем, Александром и Георгием и показал, как выросли его дети.