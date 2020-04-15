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Евгений Цыганов показал четверых подросших сыновей от Ирины Леоновой

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Евгений Цыганов с детьми

Фото: Instagram

Актер старается все свободное время проводить с детьми, но их у него столько, что он встречается с ними, «выхватывая» их частями.

К 41 году Евгений Цыганов успел стать востребованным артистом и отцом 8 детей. Семерых ему родила актриса Ирина Леонова, а младшего сына Федора — актриса Юлия Снигирь.

Евгений рассказывал, что все свободное время проводит с детьми, но встречаться с ними ему приходится по-очереди, так как сразу все вместе они не помещаются в машину.

Во время самоизоляции у всех появилось больше свободного времени для общения с близкими. И актер опубликовал в Instagram фото с сыновьями Никитой, Андреем, Александром и Георгием и показал, как выросли его дети.

Фото: Instagram

У Евгения Цыганова от Ирины Леоновой есть еще трое дочерей: Полина, София и Вера.

Евгений и Ирина состояли в гражданском браке 10 лет, а после ушел к Юлии Снигирь, на которой женился тайно.

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram, Kinopoisk.ru, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press

Видео: телеканал «Ю»

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