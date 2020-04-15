Евгений Цыганов показал четверых подросших сыновей от Ирины Леоновой
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Фото: Instagram
К 41 году Евгений Цыганов успел стать востребованным артистом и отцом 8 детей. Семерых ему родила актриса Ирина Леонова, а младшего сына Федора — актриса Юлия Снигирь.
Евгений рассказывал, что все свободное время проводит с детьми, но встречаться с ними ему приходится по-очереди, так как сразу все вместе они не помещаются в машину.
Во время самоизоляции у всех появилось больше свободного времени для общения с близкими. И актер опубликовал в Instagram фото с сыновьями Никитой, Андреем, Александром и Георгием и показал, как выросли его дети.
Фото: Instagram
У Евгения Цыганова от Ирины Леоновой есть еще трое дочерей: Полина, София и Вера.
Евгений и Ирина состояли в гражданском браке 10 лет, а после ушел к Юлии Снигирь, на которой женился тайно.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram, Kinopoisk.ru, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press
Видео: телеканал «Ю»
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