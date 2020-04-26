Эвелина Хромченко поздравила сына и показала редкое «беременное» фото

Отвечая на комментарии, Эвелина призналась, что за время беременности набрала 16 килограммов, а волосы у нее были рыжие.

«О, Господи, что значит провидец в МОДЕ!!! Вы тогда как сейчас ТЕМА!!! Блейзер, котоновая рубаха оверсайз и, главное, башмаки, шнурки!!!!», «Беременяшки так выглядят?А где отросшие корни, лицо без макияжа и всякие там отёки . Просто супер! Красивая и стильная👍», «Редкая "беременная" фотография, которая снята с уважением к женщине и ее ребенку. спасибо, что делитесь интеллигентными способами самопрезентации», «Какая красотка! И перед родами! Кстати, я Вас сразу узнала», «Это вы?Не может быть!Совсем другой человек», «Это Вы что ли, Эвелина? Вас и не узнать здесь!😍», «Ну совсем не похожа! Надо же!», «Креативно, перед родами на съёмки», «Уау, такое фото, с днём рождения сыночка!» — пишут фолловеры.

Напомним, Эвелина Хромченко родила сына от Александра Шумского, с которым развелась в 2011 году. Сейчас телеведущая счастлива в отношениях с художником Дмитрием Семаковым.

А вы узнали Эвелину Хромченко?