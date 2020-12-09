Эвелина Бледанс заинтриговала роскошным образом в стальном платье с глубоким декольте
Фото: www.instagram.com/bledans/?hl=ru
Эвелина Бледанс порадовала своих поклонников, опубликовав интригующие кадры со съемок. На фото знойная телеведущая и актриса появилась в изысканном стальном платье, которое подчеркнуло отличную фигуру. Акцент сделан на глубоком декольте, которое не оставили без внимания подписчики.
«На первом фото мой «муж» Игорь Лифанов, а дальше они... мои мальчики и девочки. Кто впечатлил больше всего? С Лифановым мы пара?», – пишет Эвелина.
В комментариях дерзкий наряд оценили:
«Такая милая, простая и очень красивая», «С Лифановым крутой снимок и видео. Будет интересное кино. Все ваши стори, Эвелина, супер. Хорошего дня», «Больше всех понравился парень с голубыми глазами», «Обожаю вас и вашу семью. Удачи и всех благ», « Эвелина вы просто звезда», «Это не секрет, но все же я тебе скажу об этом: ты — удивительный и потрясающий человек, заряжающий невероятной положительной энергией, излучающий красоту и радость, вдохновляющий верить в себя и творить добро. Ты — просто прелесть, прекрасный человек с безупречным талантом, светлым умом, чутким сердцем, обворожительной улыбкой», «Роскошная женщина, восторг!».
Фото и видео: Instagram Эвелины Бледанс
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