Эвелина Бледанс заинтриговала роскошным образом в стальном платье с глубоким декольте

Эвелина Бледанс порадовала своих поклонников, опубликовав интригующие кадры со съемок. На фото знойная телеведущая и актриса появилась в изысканном стальном платье, которое подчеркнуло отличную фигуру. Акцент сделан на глубоком декольте, которое не оставили без внимания подписчики.

«На первом фото мой «муж» Игорь Лифанов, а дальше они... мои мальчики и девочки. Кто впечатлил больше всего? С Лифановым мы пара?», – пишет Эвелина.