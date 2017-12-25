Эвелина Бледанс высказалась о новом романе и только сильнее всех запутала
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Недавно в Сети стали муссироваться слухи о том, что 48-летняя Эвелина Бледанс вновь влюблена. Теледива решила расставить все точки над i в интервью одному из российских СМИ.
Какой же тяжёлый конец года😱 Остаётся только ржать, как 🐎 Я же 🤡 мне всё хорошо и всегда весело и улыбчиво!!!! А что там в моей головушке, и из каких перепетий мне приходится выпутываться ... и мыслями бороться и локтями толкаться... и всплакнуть , и приорнуть... и даже руки опустить... но, лишь на мгновение. Лишь на мгновение я могу позволить себе быть слабой. На миг закрыть глаза и подумать, что нет сил... и в этот миг понять, что я могу всё!!!! И буду смеяться в лицо неудачам, и превращать их в достижения, буду видеть свет во всем и излучать его сама! Буду маленькой электростанцией для своих близких и энергия моя неиссякнет. Я заклинаю себя и вас верить в свои силы, и да прибудут они с нами! С Наступающим!!!