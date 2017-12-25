Недавно в Сети стали муссироваться слухи о том, что 48-летняя Эвелина Бледанс вновь влюблена. Теледива решила расставить все точки над i в интервью одному из российских СМИ.

Некоторое время назад Эвелину Бледанс видели на одном из светских мероприятий в компании Сергея Демчева — директора московской галереи «Марс». Журналисты попытались выяснить у телеведущей подробности отношений с этим импозантным мужчиной, но она отказалась от комментариев.

А на днях Бледанс дала интервью журналу Hello! и рассказала о личной жизни, намекнув, что действительно уже не одинока: «Пока никаких других мужчин в своей жизни я не планирую. По поводу скорой свадьбы — слухи. 2017 год принес мне много проблем, разочарований, но, как ни странно, заканчивается он позитивно. А насчет еще одного ребенка... Я ничего не планирую. Если Бог даст, то буду счастлива».