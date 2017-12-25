Недавно в Сети стали муссироваться слухи о том, что 48-летняя Эвелина Бледанс вновь влюблена. Теледива решила расставить все точки над i в интервью одному из российских СМИ.

Некоторое время назад Эвелину Бледанс видели на одном из светских мероприятий в компании Сергея Демчева — директора московской галереи «Марс». Журналисты попытались выяснить у телеведущей подробности отношений с этим импозантным мужчиной, но она отказалась от комментариев.

А на днях Бледанс дала интервью журналу Hello! и рассказала о личной жизни, намекнув, что действительно уже не одинока: «Пока никаких других мужчин в своей жизни я не планирую. По поводу скорой свадьбы — слухи. 2017 год принес мне много проблем, разочарований, но, как ни странно, заканчивается он позитивно. А насчет еще одного ребенка... Я ничего не планирую. Если Бог даст, то буду счастлива».

Какой же тяжёлый конец года😱 Остаётся только ржать, как 🐎 Я же 🤡 мне всё хорошо и всегда весело и улыбчиво!!!! А что там в моей головушке, и из каких перепетий мне приходится выпутываться ... и мыслями бороться и локтями толкаться... и всплакнуть , и приорнуть... и даже руки опустить... но, лишь на мгновение. Лишь на мгновение я могу позволить себе быть слабой. На миг закрыть глаза и подумать, что нет сил... и в этот миг понять, что я могу всё!!!! И буду смеяться в лицо неудачам, и превращать их в достижения, буду видеть свет во всем и излучать его сама! Буду маленькой электростанцией для своих близких и энергия моя неиссякнет. Я заклинаю себя и вас верить в свои силы, и да прибудут они с нами! С Наступающим!!!

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

Напомним, осенью этого года Эвелина неожиданно сообщила, что уже довольно давно, но тайно развелась с мужем Александром Семиным, который был инициатором расставания. Звезда долго пыталась вернуть любимого, но тщетно. Похоже, теперь Бледанс наконец готова двигаться дальше и обрести счастье — с новым возлюбленным или без него.

Фото: Instagram