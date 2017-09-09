Актриса и продюсер появились вместе на открытии кинофестиваля «Евразийский мост»

15 сентября в Ялте стартовал II Международный кинофестиваль «Евразийский мост», собравший звезд отечественного кинематографа. Известная актриса Эвелина Бледанс появилась на открытии фестиваля в компании внука Алисы Фрейндлих Никиты Владимирова.

Продюсер и его спутница с удовольствием позировали фотографам на красной дорожке.

Эвелина Бледанс и Никита Владимиров

Напомним, неделю назад стало известно о громком разводе Эвелины Бледанс и Александра Семина. Пара официально развелась год назад, сохранив дружеские отношения ради сына Семена.

Фото: архивы пресс-служб, Александра Погиба/Passion.ru, instagram