Эвелина Бледанс вышла в свет с внуком Алисы Фрейндлих
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Актриса и продюсер появились вместе на открытии кинофестиваля «Евразийский мост»
15 сентября в Ялте стартовал II Международный кинофестиваль «Евразийский мост», собравший звезд отечественного кинематографа. Известная актриса Эвелина Бледанс появилась на открытии фестиваля в компании внука Алисы Фрейндлих Никиты Владимирова.
Продюсер и его спутница с удовольствием позировали фотографам на красной дорожке.
Напомним, неделю назад стало известно о громком разводе Эвелины Бледанс и Александра Семина. Пара официально развелась год назад, сохранив дружеские отношения ради сына Семена.
Фото: архивы пресс-служб, Александра Погиба/Passion.ru, instagram