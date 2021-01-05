Эвелина Бледанс выложила свои детские фото и рассказала, как встретила Новый год в Ялте
Фото: instagram.com/bledans
«Так приятно возвращаться в родительский дом. Вспоминать, как мама жарила картошечку и цыпленка табака, как папа приносил из сарая закрутки помидорок, варенья и компота, как бабушка накрывала на стол, а мы с Майечкой ей помогали», - написала Эвелина.
По словам актрисы, они с сестрой делали уроки по очереди, так как стол был один. Раньше в комнате, где сейчас с трудом вместились чемоданы Бледанс, стояла мебель: две кровати, стол, шкаф, пианино. Во времена взросления певицы квартира считалась «крутой трешкой», а сейчас она показалась ей «малюткой». В доме семьи Бледанс был шкаф с дефицитными книгами: их можно было получить на собранную макулатуру или купить на тайном рынке. Эвелина вспомнила, как собирала календари, которые она могла выменять на встрече филателистов в летнем кинотеатре у «Ореанды».
«Как к Новому году передавали тетрадки-поздравлялки, где ты старательно прятал под наклеенную бумажку хлопушку или другой подарок, щедро припорошив битыми игрушками. И вот впервые за почти 35 лет я наряжаю елку в своем скромном родовом гнезде. Нет уже ни мамы, ни папы, ни бабушки, остались лишь воспоминания», - уточнила она в посте.
Свою публикацию звезда сопроводила архивными фотографиями. На первом снимке она с семьей, на второй и третьей фотографии - с отцом около моря. Кроме того, Эвелина прикрепила видео, как наряжала большую елку вместе с сыном Семеном ко встрече 2021 года.
«Воспоминания о детстве очень трогательные, душу задело», - поддержали звезду поклонники. «Все так и было, один в один. И календарики, мандаринки, игрушки новогодние, привезенные из московского «Детского мира». Родители молодые. Дом. Уютные мама с папой. Какое счастье. Вернуться бы на минутку в то время, но увы. С Новым годом, Эвелиночка», - добавили фанаты.
Фото и видео: Instagram/@bledans
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