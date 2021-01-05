Эвелина Бледанс выложила свои детские фото и рассказала, как встретила Новый год в Ялте

«Так приятно возвращаться в родительский дом. Вспоминать, как мама жарила картошечку и цыпленка табака, как папа приносил из сарая закрутки помидорок, варенья и компота, как бабушка накрывала на стол, а мы с Майечкой ей помогали», - написала Эвелина.

По словам актрисы, они с сестрой делали уроки по очереди, так как стол был один. Раньше в комнате, где сейчас с трудом вместились чемоданы Бледанс, стояла мебель: две кровати, стол, шкаф, пианино. Во времена взросления певицы квартира считалась «крутой трешкой», а сейчас она показалась ей «малюткой». В доме семьи Бледанс был шкаф с дефицитными книгами: их можно было получить на собранную макулатуру или купить на тайном рынке. Эвелина вспомнила, как собирала календари, которые она могла выменять на встрече филателистов в летнем кинотеатре у «Ореанды».