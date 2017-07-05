Ведущая опубликовала архивное фото со взрослым сыном

Сейчас Эвелина Бледанс активно занимается воспитанием пятилетнего Семы. Ведущая практически ежедневно публикует фото с наследником, рассказывая о радостях материнства. Однако мало кто знает, что у актрисы есть еще один сын. Молодого человека зовут Коля и сегодня ему исполняется 23 года, о чем звездная мама сообщила на своей странице в Instagram. Бледанс выложила архивное фото и трогательно поздравила его с днем рождения.

«Моему маленькому большому мальчику Коленьке сегодня исполняется 23 года. Пусть его жизнь будет такой, как он себе придумает! Пусть все мечты осуществятся! Пусть он достигнет всех возможных высот и будет настоящим мужчиной! Пожелайте моему малышу удачи и сил в достижении поставленных целей».

Известно, что старший сын Эвелины живет с отцом в Израиле. Там он прошел военную службу, а затем поступил в университет. Сама Бледанс раннее в своих интервью признавалась, что очень виновата перед Колей, ведь когда он был маленьким, она была слишком увлечена собой, работой, из-за чего ему досталось очень мало любви и внимания.