Французский бренд BaByliss Paris выбрал свою королеву красоты.

Минувшим вечером в московском ресторане «Чайка» прошел финал конкурса красоты, организованного при участии бренда BaByliss Paris, известного своими инновационными приборами по уходу за волосами. В финале принимали участие 10 красавиц, выбранных по итогам предварительных этапов в виртуальном пространстве. Всего в конкурсе попытали удачу более 1000 девушек.

Дизайнерами Леонидом Гривко и Софи Строкатто были предоставлены конкурсанткам элегантные деловые костюмы и восхитительные вечерние платья были предоставлены конкурсанткам. Компетентное жюри, в состав которого вошли кастинг-директор модельного агентства VERONA Наталья Лунева, Мисс BaByliss 2016 Валерия Дерягина, редактор раздела «Красота» сайта WMJ Анастасия Бурмистрова, главный редактор журнала Beauty Mafia Дарья Фролова, менеджер по развитию продаж компании «М. Видео» Артем Сафин, пластический хирург Левон Чахоян, а также звездное жюри: Любовь Казарновская, Екатерина Стриженова, Дмитрий Дибров, Мария Бутырская, Алика Смехова, Константин Цзю и Виктория Андреянова, оценило выступления финалисток.

По итогам финала обладательницей титула Miss BaByliss 2017 стала Анастасия Парамонова. Вице-мисс BaByliss 2017 стала Виктория Негляд, а титул «Мисс зрительских симпатий» по итогам онлайн голосования получила Алиса Урюпина.