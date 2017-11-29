Эвелина Бледанс показала нежное фото в прозрачном бюстгальтере
Примерно год назад Эвелина Бледанс стала счастливой обладательницей идеальной груди. С тех пор актриса всячески демонстрирует свое сокровище: носит откровенные купальники, белые майки, подразумевающие пышный бюст платья. Сегодня она поделилась очень нежным и в то же время эротичным снимком.
«Какая-то бесконечная беготня и напряжение последние дни — много мероприятий, акций, съёмок, домашние заботы, нервы, погода еще добавляет "радости" хочется поднять лапки и сдаться. Но, все должно быть красиво — даже капитуляция», — написала она.
«Великолепно! Четко! Так держать!», «Грудь огонь!!!!!», «Такую капитуляцию многие мужчины с радостью примут», «Очень красивая капитуляция !!!!», «Свободная сразу видно», «Шикарная женщина , дай Бог вам счастья и любви», — восхищены поклонники.
Упреки в ненатуральности актриса игнорирует. «Грудь сделана фактически у всех. Я раньше думала, что у них от природы такой красивый бюст. А оказалось, что все мои подружки сделали грудь. Я последняя из могикан», — говорила Эвелина в одном из откровенных интервью.
Фото: instagram