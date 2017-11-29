48-летняя актриса Эвелина Бледанс похвасталась красивой грудью.

Примерно год назад Эвелина Бледанс стала счастливой обладательницей идеальной груди. С тех пор актриса всячески демонстрирует свое сокровище: носит откровенные купальники, белые майки, подразумевающие пышный бюст платья. Сегодня она поделилась очень нежным и в то же время эротичным снимком.

«Какая-то бесконечная беготня и напряжение последние дни — много мероприятий, акций, съёмок, домашние заботы, нервы, погода еще добавляет "радости" хочется поднять лапки и сдаться. Но, все должно быть красиво — даже капитуляция», — написала она.