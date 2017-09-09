В Ялте стартовал II Международный кинофестиваль, идейным вдохновителем которого стал Никита Михалков

Минувшим вечером в Ялте состоялось открытие II Международного кинофестиваля «Евразийский мост». С 15 до 19 сентября в Крыму состоится смотр 29 картин. В состав жюри конкурса игрового кино вошли британский режиссер Гарет Джонс, куратор международных проектов России со странами Балканского полуострова Владимир Ястреба и российская актриса Олеся Судзиловская. В жюри конкурса документальных фильмов вошли французский режиссер Патрик Казаль, российский режиссер и продюсер Андрей Осипов и актриса Екатерина Носик.

Гарет Джонс, Олеся Судзиловская и Владимир Ястреба 1 / 2

Как сообщает WMJ.ru, в этот вечер по красной дорожке церемонии прошли Олеся Судзиловская, Эвелина Бледанс и другие звезды отечественного кинематографа.

Эвелина Бледанс

В ходе церемонии были объявлены лауреаты Открытой премии российской кинопрессы «Резонанс». Победителем в номинации «Дебют года» стала картина Дмитрия Киселева «Время первых», а в номинации «Лучший фильм года» победила работа Николая Досталя «Монах и бес».

Напомним, в 2016 году в Крыму впервые прошел Международный кинофестиваль «Евразийский мост». По словам Никиты Михалкова, который является идейным вдохновителем фестиваля, основная задача «Евразийского моста» — возрождение и популяризация крымского кинематографа в евразийском пространстве и укрепление международных культурных связей.