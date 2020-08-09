Эвелина Бледанс – о прожиточном минимуме: «Проживу и на тысячу рублей»

Новый эпизод шоу «Один день» с Ляйсан Утяшевой, на днях вышедший на стриминговом сервисе Premier, немало всколыхнул общественность. Бывшая гимнастка рассказала, что для комфортной жизни ей хватит и пятидесяти тысяч рублей в месяц. При этом, во время съемок на супруге Павла Воли было брендовое пальто стоимостью более двухсот тысяч рублей. «То, что я зарабатываю с двенадцати лет, — это факт. Где-то чуть меньше, где-то чуть больше. Были времена гнилые, тяжелые: мы с матерью на гречке сидели и ничего, и классно. Самое главное не унывать. Лично я по ресторанам не хожу практически, закупиться на рынке — это тысяч десять. Лично я на пятьдесят тысяч спокойно проживу», — заявила Ляйсан.