Эвелина Бледанс – о прожиточном минимуме: «Проживу и на тысячу рублей»
Фото: Instagram/@bledans
Новый эпизод шоу «Один день» с Ляйсан Утяшевой, на днях вышедший на стриминговом сервисе Premier, немало всколыхнул общественность. Бывшая гимнастка рассказала, что для комфортной жизни ей хватит и пятидесяти тысяч рублей в месяц. При этом, во время съемок на супруге Павла Воли было брендовое пальто стоимостью более двухсот тысяч рублей. «То, что я зарабатываю с двенадцати лет, — это факт. Где-то чуть меньше, где-то чуть больше. Были времена гнилые, тяжелые: мы с матерью на гречке сидели и ничего, и классно. Самое главное не унывать. Лично я по ресторанам не хожу практически, закупиться на рынке — это тысяч десять. Лично я на пятьдесят тысяч спокойно проживу», — заявила Ляйсан.
Многие знаменитости поддерживают Утяшеву. Так, Эвелина Бледанс уверена, что эта сумма — более, чем достаточна для комфортной жизни. «Я поддерживаю Ляйсан! На самом деле, я могу прожить вообще на тысячу рублей! Нас же любит народ, понимаете? Нас всегда где-то покормят, приютят, оденут, выгуляют, отвезут. Но с деньгами не шутят… Пусть их будет у всех побольше!» — заявила актриса и телеведущая в интервью «Пятому каналу».
А вы согласны с позицией Эвелины Бледанс и Ляйсан Утяшевой?
Фото: Instagram/@liasanutiasheva, @bledans
Видео: Instagram/@liasanutiasheva
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