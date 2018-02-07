Эвелина Бледанс гордится новой грудью, но фанаты не разделяют ее восторгов
1/10
Подписчики раскритиковали Эвелину Бледанс за «эротическую съемку» с сыном и «улетевший» бюстгальтер.
Новая грудь долгое время была несбыточной мечтой для Эвелины Бледанс. Она жаловалась, что после вскармливания двух малышей потеряла былые формы, но решиться на операцию не могла. Но после того как актриса все-таки легла под нож хирурга, все изменилось. «Теперь буду в мокрой майке рассекать. Соблазню всех мужчин», — говорила тогда звезда.
Свои обещания поклонникам Бледанс всегда выполняет, на этот раз даже чересчур рьяно. После публикации снимков, которые Эвелина сделала на Бали, подписчики жестко раскритиковали любимицу.
По их мнению, артистке следовало бы поправить «улетевший» купальник перед тем, как позировать с сыном. А под прозрачную майку — надеть белье.
«Красотка конечно! Но бюстгальтер примерной матери не помешал бы», — критикуют Эвелину.
«Ну а для чего она грудь делала? Самой только теперь смотреть что-ли?», «А разве на пляже нельзя. Сейчас наступит жара и по городу так начнут ходить , а уж на курорте то ! Тем более вид эстетичный», — защищают актрису фолловеры.
Фото: instagram