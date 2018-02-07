Подписчики раскритиковали Эвелину Бледанс за «эротическую съемку» с сыном и «улетевший» бюстгальтер.

Новая грудь долгое время была несбыточной мечтой для Эвелины Бледанс. Она жаловалась, что после вскармливания двух малышей потеряла былые формы, но решиться на операцию не могла. Но после того как актриса все-таки легла под нож хирурга, все изменилось. «Теперь буду в мокрой майке рассекать. Соблазню всех мужчин», — говорила тогда звезда.

Свои обещания поклонникам Бледанс всегда выполняет, на этот раз даже чересчур рьяно. После публикации снимков, которые Эвелина сделала на Бали, подписчики жестко раскритиковали любимицу.