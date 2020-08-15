Ева Польна восхитила поклонников постройневшей фигурой
Фото: Instagram/ @polnaeva_official
В последнее время Ева Польна нечасто радует поклонников своими снимками, да и выступлений из-за пандемии коронавируса стало гораздо меньше. На помощь фанатам экс-солистки «Гости из будущего» пришел Митя Фомин, который встретил коллегу на выступлении в Ялте. Он с удовольствием поделился в сторис видео, на котором Польна исполняет один из своих хитов. «Моя любимая», - оставил подпись Митя.
Кроме того, певец выложил в Инстаграм сделанный за кулисами снимок, на котором позирует вместе с Евой. В качестве подписи он оставил трогательное стихотворение Вертинского о редких, но приятных встречах.
Подписчики обратили внимание, что Ева Польно заметно похудела, а также требуют от артистов записать дуэт.
Ева Польна - экс-солистка известной группы «Гости из будущего». Сегодня она занимается развитием сольной карьеры и является автором таких хитов как «Парни не плачут», «Не расставаясь» и «Я тебя тоже нет». Про личную жизнь артистки известно немного: сейчас она не замужем. Певица воспитывает двух дочерей - Эвелин, которая родилась у Польны от экс-солиста группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера, и Амалия, отцом которой стал бизнесмен Сергей Пильгун.
Фото и видео: Instagram
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