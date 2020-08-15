Ева Польна восхитила поклонников постройневшей фигурой

Подписчики обратили внимание, что Ева Польно заметно похудела, а также требуют от артистов записать дуэт.

Ева Польна - экс-солистка известной группы «Гости из будущего». Сегодня она занимается развитием сольной карьеры и является автором таких хитов как «Парни не плачут», «Не расставаясь» и «Я тебя тоже нет». Про личную жизнь артистки известно немного: сейчас она не замужем. Певица воспитывает двух дочерей - Эвелин, которая родилась у Польны от экс-солиста группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера, и Амалия, отцом которой стал бизнесмен Сергей Пильгун.