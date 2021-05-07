Ева Мендес, Виктория Бекхэм и другие закоплексованные звезды, недовольные внешностью
Фото: picture-alliance.com
Звезда призналась, что имела комплексы и считала, что выглядит странно. 47-летняя артистка поделилась снимком 20-летней давности, и объяснила, что терпеть не могла отражение в зеркале. «Когда увидела эту фотографию, подумала, что мое лицо выглядит странно, и что структура кости необычная. Ну вы знаете, весь тот набор неуверенности, которая только может быть у 26-летней девушки. Но прошло 20 лет, и теперь я хотела бы, чтобы у меня было то самое "странное" лицо и та самая "необычная" структура кости», - призналась звезда.
Мендес посоветовала всем, кому не нравятся их снимки, пересмотреть их через некоторое время, и тогда они взглянут на изображения по-другому. Многие поклонники уточнили, что с годами звезда не изменилась и стала краше.
Фото: picture-alliance.com
Мендес – далеко не единственная звезда, которой не нравилась ее внешность. Среди таких, к примеру, красотка Скарлетт Йоханссон. Даже статус секс-символа не убедил ее в том, что с внешностью у звезды полный порядок. «Я стараюсь не беспокоиться о своей внешности. Но, пожалуй, все зависит от настроения: иногда так хочется иметь иную форму глаз, или чтобы нос был тоньше, рост повыше, а тело - более подтянутым. И как, скажите, у секс-символа могут быть кривые ноги?» - призналась она в одном из интервью.
Фото: picture-alliance.com
Мила Кунис говорит, что не считает себя даже немножко привлекательной. «Я смотрю на некоторых звезд и думаю, как же им удается вести себя так чувственно и соблазнительно. Никогда не умела так. Но среди моих сильных качеств - хорошее чувство юмора», - уточнила она.
Фото: picture-alliance.com
Некоторые считают, что у Энн Хэтэуэй идеальные черты лица и фигура, как у куклы Барби. Поэтому косметические бренды предлагают ей контракты с привлекательными гонорарами. Несмотря на это, раньше актриса во всех интервью признавалась, что комплексует из-за собственной внешности. Но в последнее время она научилась принимать себя. «У меня очень специфическая внешность. Маленькая голова и очень крупные черты лица. Н я стараюсь не критиковать себя. Да, я не очень симпатичная, но в этом нет ничего страшного. Зато это мое настоящее лицо, я такая, какая есть. И я никогда даже не задумывалась о пластической хирургии», - призналась знаменитость.
Фото: Instagram/@victoriabeckham
Виктория Бекхэм выглядит идеально, но оказывается, в подростковом возрасте была полненькой и отчаянно боролась со своими килограммами. А еще Виктория не любит свою кожу и практически никогда не улыбается на фото, так как считает, что у нее ужасная улыбка.
Фото: picture-alliance.com
«Красотка» Джулия Робертс с детства стеснялась своей неуклюжести и большого рта. Повзрослев, девушка поняла, что лучше превратить мнимый недостаток в достоинство и называть его широкой улыбкой. Чтобы хоть немного раскрепоститься, юная Джулия участвовала в городских конкурсах красоты. Позже будущая актриса попробовала себя на театральной сцене. Став звездой экрана, Робертс по-прежнему критиковала себя: «Когда я смотрю в зеркало, то вижу страшную тощую женщину с мешками под глазами».
Фото: Global Look Press
Оскароносная Сандра Буллок не может забыть о своих недостатках. «Я не могу назвать себя красоткой, а мой смех - нечто среднее между храпом и рычанием гиены. Когда я пришла в Голливуд, мне сразу порекомендовали изменить форму носа или, на худой конец, перекрасить волосы», - призналась она.
Фото: Instagram/@evamendes, picture-alliance.com, Instagram/@victoriabeckham, Global Look Press
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