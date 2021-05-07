Ева Мендес, Виктория Бекхэм и другие закоплексованные звезды, недовольные внешностью

Звезда призналась, что имела комплексы и считала, что выглядит странно. 47-летняя артистка поделилась снимком 20-летней давности, и объяснила, что терпеть не могла отражение в зеркале. «Когда увидела эту фотографию, подумала, что мое лицо выглядит странно, и что структура кости необычная. Ну вы знаете, весь тот набор неуверенности, которая только может быть у 26-летней девушки. Но прошло 20 лет, и теперь я хотела бы, чтобы у меня было то самое "странное" лицо и та самая "необычная" структура кости», - призналась звезда.

Мендес посоветовала всем, кому не нравятся их снимки, пересмотреть их через некоторое время, и тогда они взглянут на изображения по-другому. Многие поклонники уточнили, что с годами звезда не изменилась и стала краше.