Ева Мендес и Райан Гослинг подогрели слухи о помолвке

А удивительны они тем, что на безымянном пальце у Евы Мендес было замечено кольцо, напоминающее обручальное. У СМИ сразу же возник вопрос - говорит оно о помолвке или уже даже о состоявшейся свадьбе знаменитой пары? Кстати, раньше влюбленные говорили, что они оба равнодушны к браку и к формальностям. Ну не знаем, не знаем...

К слову, напомним, что Ева и Райан познакомились в 2011 году на съемках фильма Место под соснами. В 2014-м году у них родилась дочь Эсмеральда, через два года - Амада. В интервью журналу Women's Health в 2019-м Ева признавалась, что до встречи с Райаном она не мечтала стать мамой и вообще не планировала детей, точнее — очень легко и просто относилась к их отсутствию в своей жизни.