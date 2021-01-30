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Ева Мендес и Райан Гослинг подогрели слухи о помолвке

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Ева Мендес

Фото: @evamendes/ Instagram

Знаменитости попали в объективы папарацци, когда прогуливались по Лос-Анджелесу вместе с детьми. Журналистам удалось сделать редкие и интересные кадры.

А удивительны они тем, что на безымянном пальце у Евы Мендес было замечено кольцо, напоминающее обручальное. У СМИ сразу же возник вопрос - говорит оно о помолвке или уже даже о состоявшейся свадьбе знаменитой пары? Кстати, раньше влюбленные говорили, что они оба равнодушны к браку и к формальностям. Ну не знаем, не знаем...

К слову, напомним, что Ева и Райан познакомились в 2011 году на съемках фильма Место под соснами. В 2014-м году у них родилась дочь Эсмеральда, через два года - Амада. В интервью журналу Women's Health в 2019-м Ева признавалась, что до встречи с Райаном она не мечтала стать мамой и вообще не планировала детей, точнее — очень легко и просто относилась к их отсутствию в своей жизни.

А вам нравится эта пара? Что думаете о них? Делитесь своим мнением в комментариях! Мы будем ждать.

Фото и видео: @evamendes / Instagram

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